Altersbefragung in Wallisellen – Was wünschen sich Angehörige von pflegebedürftigen Personen? Wie eine Umfrage zeigt, sollte die Gemeinde unter anderem eine stundenweise Betreuung zu Hause durch geschulte Freiwillige anbieten.

Alexander Lanner

Wie die aktuelle Befragung zeigt, sind es meist Frauen, die Angehörige zu Hause pflegen und betreuen. Foto: Samuel Schalch

In Wallisellen betreut, pflegt oder unterstützt fast jeder Zehnte einen Verwandten oder eine Bekannte im Alltag. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde Wallisellen hervor. Gemäss dieser sind 8 Prozent der über 15-Jährigen in Wallisellen mit dieser Art von Freiwilligenarbeit beschäftigt. «Der Mehrwert, den die betreuenden Angehörigen für die Schweiz leisten, würde bei einer einfachen Vergütungslogik bei einem zweistelligen Milliardenbetrag liegen, um den die schweizerische Gesellschaft jährlich entlastet wird», sagt André Fringer, Co-Leiter Master & Forschung Pflege am Institut Pflege der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Zusammen mit seinem Team hat er im Auftrag der Gemeinde und der Stiftung Luna untersucht, welche Bedürfnisse Pflegebedürftige und ihre sie betreuenden Angehörigen in der Gemeinde haben. Nun sind die Resultate vorhanden.