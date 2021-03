Die Ausgangslage

Die Tennis- und Sportwelt schaut heute gespannt nach Doha. Roger Federer gibt an diesem ATP-250-Turnier nach seiner längsten Verletzungspause sein Comeback. 405 Tage und zwei Knieoperationen nach dem verlorenen Halbfinal am Australian Open 2020 gegen Novak Djokovic trifft er in der Hauptstadt von Katar auf den Briten Dan Evans. Die Partie beginnt nicht vor 18 Uhr Lokalzeit (16 Uhr MEZ).

Federer, immer noch auf Rang 5 der Weltrangliste klassiert, führt gegen den 30-jährigen Engländer 3:0 und hat dabei alle neun Sätze gewonnen. Am knappsten war es 2019 am Australian Open (7:6, 7:6, 6:3), am problemlosesten siegte Federer in der bisher letzten Begegnung, am US Open des gleichen Jahres (6:2, 6:2, 6:1).

Der 20-fache Grand-Slam-Gewinner Federer selbst dämpfte die Erwartungen im Vorfeld seines Comebacks. In einem Interview sagte er, dass er schon happy sei, wenn er hier eines oder mehrere Spiele durchziehen könne. Den Turniergewinn traue er sich höchstens im Traum zu.