SRF-Expertin und -Experte erklären – Was zum Teufel haben Handorgel, Reinschmieren und Banane mit Skisport zu tun? Tina Weirather und Didier Plaschy sagen, was es mit den Fachbegriffen auf sich hat – oder versuchen es zumindest. René Hauri Marcel Rohner aus Méribel

Innenski

Zu viel Druck auf dem Innenski: Atle Lie McGrath rutscht in einem Slalom weg. Foto: Stefan Adelsberger (Keystone)

Weirather: «Der Innenski ist weder der rechte noch der linke Ski, sondern der, der in einer Kurve innen liegt. Wenn man auf diesen viel Druck gibt und nicht auf den Aussenski, kann man wegrutschen.»

Einfädler

Der Einfädler: Michelle Gisin schied deswegen im WM-Slalom 2021 in Cortina aus. Video: SRF

Plaschy: «Es gibt drei Möglichkeiten für einen Einfädler: Die erste ist ein reiner Fahrfehler. Der Athlet kommt zu nahe an die Torstange heran und fädelt mit dem Ski in dieser ein, anstatt aussenrum zu fahren. Oft passiert das, weil er Zeit gutmachen will. Bei der zweiten Variante stellt eine Fahrerin die Ski quer, um das Tempo zu kontrollieren, rutscht das Tor etwas an, doch dann greift der Ski und zieht zu früh in die Kurve. Die dritte Möglichkeit ist, dass einer das Tor gleich ganz zwischen die Beine kriegt. Allerdings ist das für mich kein richtiger Einfädler, weil beim Einfädler die Stange mit dem Ski berührt werden sollte wie der Faden bei einem Nadelöhr.»

Mehr Passagierin sein als Pilotin

Weirather: «Das passiert, wenn man sich der Sache nicht ganz sicher ist. Die Knie sind nicht mehr vorn, und wenn die Knie nicht vorn sind, hat man keinen Druck auf den Schaufeln der Ski. So wird man zum Passagier, der nur noch rechts und links herumlegt und schaut, dass er runterkommt. Ohne Druck kann man den Radius der Ski nicht verengen, so werden die Schwünge immer länger.»

Banane

Plaschy: «Die Banane ist in einem Rennen ein langer Schwung mit zwei Toren, die in die gleiche Richtung führen, ein langer Zug also, der krumm gezogen wird wie eine Banane. Des Weiteren beschreibt auch der Körper eine Bananenform, nämlich dann, wenn es im Steilhang zum sogenannten Hüftknick kommt. Mir gefällt das Wort Banane oder Körperbanane aber besser.»

Auf Zug fahren

Fährt wie auf Schienen: Lara Gut-Behrami. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Weirather: «Auf Zug gefahren ist man, wenn man beim Zurückschauen nur noch zwei Rillen im Schnee sieht, wie Zugschienen. Wenn man nicht auf Zug gefahren ist, sieht man statt sauberer Linien verschmierte. Es gibt allerdings auch Kurven mit engen Radien, bei denen man gar nicht auf Zug fahren kann.»

Rund fahren

Plaschy: «Die runden Fahrer sind die, die am wenigsten andriften. Sie probieren, eine saubere Linie zu fahren, den Ski von einer Kante auf die andere zu legen, links und rechts. Eigentlich ist das eine gute Lösung, allerdings sind in den letzten Jahren diejenigen Athleten schneller, die nur kurz auf die Kante stehen und eben nicht so runde Kurven fahren.»

Reinschmieren

Wenns sein muss, driftet er: Marco Odermatt beherrscht das Reinschmieren. Foto: Gabriele Facciotti (AP/Keystone)

Weirather: «Das ist das Gegenteil von ‹auf Zug fahren›. Meistens ist man Anfang der Kurve vom Timing her etwas zu früh dran und kann noch nicht voll auf den Ski gehen, dann muss man etwas verzögern. Ein auf Zug gefahrener Schwung beginnt mit dem Impuls auf dem Aussenski. Man kann aber auch eine Kurve über die eigene Rotation anfangen, das kann nur schon das Fussgelenk sein oder die Hüfte. Es gibt auch Situationen, in denen man das Reinschmieren bewusst anwendet. Wenn man es im richtigen Moment macht, kann man viel Weg sparen.»

Drehender Kurs

Plaschy: «Das heisst, die Tore sind weit voneinander versetzt gesteckt, die Kurven entsprechend gross. Bei einem solchen Kurs muss der Fahrer viel kompensieren, was der Ski nicht hinkriegt. Oder anders gesagt: Es ist viel Eigenfunktion gefragt, weil die Gerätefunktion klein ist.»

Direkt gesteckt

Mit ihrer Schnellkraft eine Spezialistin für direkt gesteckte Läufe: Wendy Holdener. Foto: Johann Groder (Keystone)

Weirather: «Ein Lauf ist direkt gesteckt, wenn er wenig nach links und rechts dreht. Das heisst, man fährt die Kurven nicht fertig, man sollte nicht zu viel aussteuern. So nimmt man viel Tempo auf. Es kann auch sein, dass nur drei Tore in einem Slalom direkt gesteckt sind und die anderen drehend. Die komplettesten Skifahrer sind diejenigen, die dieses Unrhythmische gut fahren. Wendy Holdener zum Beispiel kann alles; wenn es direkt ist, kann sie aber mit ihrer Schnellkraft noch mehr herausholen.»

Handbremse

Plaschy: «Die Handbremse gezogen hat eine Fahrerin, wenn sie entweder zu hart auf den Kanten steht oder eine zu runde, zu schöne Linie fährt. Dabei geht es auch um Sicherheitsmargen, die sie bewusst oder unbewusst einbaut, meistens bremsen diese. Am meisten sieht man das bei Athleten, die oft ausscheiden, sie ziehen dann die Handbremse. Bei den Slalom- und Riesenslalomfahrern gilt daher: so wenig Handbremse und so viel Gaspedal wie möglich. Die Handbremse gibt es auch bei Abfahrern, dort wird sie allerdings meist aus taktischen Gründen gezogen. Zum Beispiel um vor einem Tor etwas mehr auszuholen, dadurch aber mehr Tempo mitzunehmen für die nächste Passage.»

Holen gehen

Weirather: «Das heisst, dass man sich ganz viel Platz gibt vor einem Tor, um eine Kurve zu fahren. Man nimmt also bewusst mehr Weg in Kauf. So hat man automatisch eine grössere Wahrscheinlichkeit, auf Zug fahren zu können. Gute Techniker können allerdings auch enger in einen Schwung fahren und den Radius verkürzen. So fahren sie trotzdem noch auf Zug.»

Zumachen

Plaschy: «Wenn eine Athletin das Tor passiert hat, sollte sie eigentlich keine Bewegung mehr machen, die weiter kurvenintensiv ist. Das Tor ist der Scheitelpunkt der Kurve, ab da sollte sie nicht mehr auf der Kante stehen, sondern den Ski gehen lassen, hangabwärts, um Tempo aufzunehmen. Wer aber an diesem Punkt noch einmal Richtung gibt auf den Ski, der macht zu – und das ist langsam. Denn eigentlich ist man dort ohnehin schon langsam, es geschieht also eine Doppelbremse.»

Winkel

Der Gefühlsfahrer ist ein Meister der Winkel: Beat Feuz auf seiner letzten Abfahrt in Kitzbühel. Foto: Stefan Adelsberger (Keystone)

Plaschy: «Die Skikante kann in einem bestimmten Winkel geschliffen werden. Dazu gibt es noch den Aufkantwinkel des Skis, sprich: Wie steil wird er gegen den Schnee gestellt? Beat Feuz beherrschte dabei den optimalen Winkel, hatte immer den kleinstmöglichen Aufkantwinkel und damit auch die kleinste Deformierung des Skis und die kleinste Bremswirkung. Um den Winkel beim Ski hinzukriegen, bedarf es aber auch eines Winkels beim Körper, dafür sind Fuss-, Knie- und Hüftgelenke zuständig. Es gibt auch die Kippbewegung zur Seite, allerdings ist diese sehr gefährlich. Denn das Wichtigste ist, dass sich der Bauchnabel eines Athleten von oben gesehen immer innerhalb der beiden Ski befindet und nie links oder rechts daneben. Sonst kommt es zu einer extremen Schräglage, wie sie Ted Ligety immer hatte. Doch das ist eigentlich out, die jungen Athleten werden darauf getrimmt, immer über die Knie und die Hüftachse zu gehen – und nie über die ganze Körperachse wie beim Kippen. In der Abfahrt ist das etwas anderes, da ist die Kippbewegung manchmal nötig, um die Kurven fahren zu können.»

Vertikale

Weirather: «Eigentlich ganz einfach: Das sind drei schnelle Tore hintereinander in der Falllinie im Slalom. Der Abstand dazwischen ist etwas kleiner als bei den anderen Toren. Normalerweise liegt der Durchschnitt bei etwa zehn Metern, bei der Vertikale ist die Regel: zwischen vier und sechs Metern.»

Wende

Plaschy: «Das ist eine Haarnadel, ein Doppeltor, eine schnelle Links-rechts-Kombination.»

Mit dem Balken wässern

Arbeiten in der Nacht: In Schladming kommt der Balken zum Einsatz. Foto: Martin Huber (Keystone)

Weirather: «Der Balken ist eine Vorrichtung aus Wasserdüsen im Abstand von zehn Zentimetern. Mit hohem Druck wird Wasser in den Schnee gespritzt, je nach Kälte und vorheriger Präparation der betroffenen Stelle zwischen zwei und zehn Sekunden lang. Dadurch gibt es Einspritzkanäle, die vereisen. Wegen dieser ist der Balken auch etwas umstritten. Der Zylinder ist eisig, rundherum aber nicht. Wenn aber an einem Rennort nicht viel vorpräpariert ist oder es viel Neuschnee gibt, dann ist mit dem Balken wässern immer noch die beste Option.»

Falllinie

Weirather: «Die Falllinie ist die gedachte Linie vom Start ins Ziel. In der Abfahrt allerdings geht eine Strecke so oft hin und her, dass die Falllinie auch mal nicht ins Ziel zeigt, aber zumindest zum Ende des jeweiligen Hangs. Im Slalom ist sie einfacher zu definieren.»

Biffbaff

Plaschy: «Das sind kurze, aneinandergereihte Schwünge in der Falllinie das Hangs. Keine Wende und auch keine Dreiervertikale, sondern kurz nacheinander gesetzte Tore, die in einem Rhythmus befahren werden können.»

Highsider

Zu viel Rücklage und dann der Sturz: Federica Brignone mit einem Highsider. Foto: Gabriele Facciotti (AP/Keystone)

Plaschy: «Er steht am Ende einer Aufschaukelbewegung, die meist schon einige Tore vorher beginnt. Der Athlet gerät mit dem Körper zu weit nach hinten, bis irgendwann die Spannungsenergie dermassen gross ist, dass es ihn über die Skienden nach hinten katapultiert. Er macht dann in der Fachsprache einen Ollie. Das finde ich schön, weil es sich anhört wie ‹au lit›, französisch für ‹im Bett›. Der Athlet legt sich also hin.»

Katapult

Kurz vor dem Katapult: Alex Vinatzer hat zu viel Druck auf der Schaufel und fällt vornüber. Foto: Johann Groder (APA/Keystone)

Plaschy: «Dabei geschieht das Gegenteil wie bei einem Highsider. Eine Athletin fällt also nicht rückwärts, sondern vornüber. Das passiert meistens, wenn sie zu viel Druck gibt auf die Schaufel des Skis, plötzlich bleibt der Ski hängen und die Passagierin überschlägt sich kopfüber.»

Etwas an der Abstimmung ändern

Weirather: «Wenn wir von der Abstimmung reden, ist das der Überbegriff von allen Dingen, die man überhaupt verändern kann, und das sind sehr viele. Meistens geht es darum: Möchte ich es aggressiver oder weniger aggressiv? Wenn ich auf eine sehr eisige Piste komme, dann brauche ich viel Grip, damit ich mich in der Kurve halten kann, das heisst, ich brauche zum Beispiel extrem scharfe Kanten. Wenn ich hingegen in einem ersten Lauf nur ‹herumspicke› und selbst keinen Druck geben kann, dann möchte ich weniger Aggressivität. Dann kann der Ski vor einem zweiten Lauf noch entsprechend bearbeitet werden.»

Handorgel

Einer der kleinsten Athleten im Weltcup und deshalb oft am Handorgeln: Der Bulgare Albert Popov. Foto: Keystone

Plaschy: «Das ist die Bewegung eines Körpers in der Längsachse, auf und ab. Damit die Knochen nicht brechen, müssen die Gelenke mitmachen wie Faltblätter, sie werden zusammengezogen und wieder auseinandergefaltet. Je kleiner der Fahrer ist, desto eher muss er handorgeln, ein grosser Athlet wie Ramon Zenhäusern dagegen mit den langen Unter- und Oberschenkeln sowie dem langen Oberkörper darf das niemals tun, sonst entsteht beim Auf und Ab eine Dynamik, die ihn von der Piste fliegen lässt.»

Nach unten versetzen

Weirather: «Meistens passiert das, wenn man beim Timing zu früh dran ist. Dann muss man warten, bis man beim Tor ist, die Skispitzen zeigen also noch nach unten. Erst dann kann man voll auf den Ski stehen und das Tor passieren. Dann versetzt es einen nach unten.»

Aggressiver Schnee

Weirather: «Das ist feinkristalliger Schnee, bei dem die Kanten schnell greifen. Das bedeutet, dass man mit Gefühl in die Kurven gehen muss. Auch das Material muss entschärft werden. Wenn der Schnee aggressiv ist, der Athlet und das Material auch noch, dann kommt es nicht gut. Wir nennen das «beissen»: Die Kanten beissen sich in den Schnee, das ist erstens nicht schnell, und zweitens kann es gefährlich sein. Wenn man eine Regel aufstellen sollte, dann würde sie – mit Ausnahmen – so lauten: Die Athletinnen, die mit Gefühl fahren, mögen den aggressiven Schnee, diejenigen, die mit Kraft fahren, mögen Eis. Wendy Holdener zum Beispiel fährt mit Kraft. Ich selbst hatte es am liebsten aggressiv. Lara Gut-Behrami hingegen kann man schwer kategorisieren. Sie hat bei aggressivem Schnee in Lake Louise den Super-G gewonnen, aber die Abfahrt noch nie.»

Ski parkieren

Plaschy: «Dann liegen die Ski irgendwo – und liegt der Fahrer woanders.»

