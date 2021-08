US-Abzug aus Afghanistan – Washington sucht den Schuldigen – und wird fündig Der überhastete Abzug aus Kabul traumatisiert die Amerikaner. Die Republikaner werfen Joe Biden vor, er lasse das Land schwach aussehen. Fabian Fellmann aus Washington

Zeichen der Schwäche? Die Republikaner kritisieren Joe Bidens chaotischen Abzug aus Afghanistan. Foto: Evan Vucci (AP/Keystone)

Sie reissen tiefe Wunden auf, die Bilder aus Kabul. Während die Taliban am Wochenende die Hauptstadt Afghanistans umzingelten, evakuierten amerikanische Militärhelikopter hastig das Personal der US-Botschaft, raus zum – noch gesicherten – Flughafen. Die Szenen erinnern an die Flucht der Amerikaner vor den Vietcong und der nordvietnamesischen Armee aus Saigon 1975, wo sich die Botschaftsangestellten über ein Hausdach in Helikoptern in Sicherheit brachten. Es war das traumatische Ende des Vietnamkriegs, der das kollektive Gedächtnis der Amerikaner lange prägte.