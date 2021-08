Neerach und Steinmaur – Wasserversorgung braucht mehr als 9 Millionen Franken Ein Generationenprojekt der zwei Gemeinden soll die Bevölkerung mit Wasser versorgen. Sie hoffen auf Subventionen vom Kanton. Astrit Abazi

Die Haushalte im Gebiet Heitlig in Neerach leiden heute unter zu tiefem Wasserdruck. Foto: Sibylle Meier

Wenn es um die Wasserversorgung geht, spannen Gemeinden oftmals zusammen. Dies ist nun auch beim geplanten Generationenprojekt von Neerach und Steinmaur der Fall: Am 26. September stimmen die Stimmberechtigten der zwei Gemeinden über die Gründung des Zweckverbandes Wasserversorgung Laubrig ab. Dieser wäre für den Betrieb der Anlagen und Leitungen um das gemeinsame Reservoir Laubrig zuständig. Am Montag hat Neerach die Pläne im Detail vorgestellt. Die Inbetriebnahme ist im Juli 2023 geplant. Bis es aber so weit ist, müssen noch mehrere Hürden genommen werden.