Zustimmung über 95 Prozent – Wasterkingen sagt Ja zu Budget und Rechnung An der Urne fiel das Ergebnis zu den beiden wichtigen Finanzgeschäften eindeutig aus. Die Gemeinde hat damit nachgeholt, was die Corona-Krise vergangenes Jahr verhindert hat. Manuel Navarro

Auch Wasterkingen wird nun in wenigen Wochen wieder mit einem normalen Budget statt einem Notbudget operieren. Foto: Francisco Carrascosa

Die Wasterkingerinnen und Wasterkinger konnten sich vergangenes Jahr zu wichtigen Themen in ihrer Gemeinde nicht äussern. Wegen der Corona-Krise mussten die Gemeindeversammlungen, an denen normalerweise die Rechnung und das Budget behandelt werden, abgesagt werden.

Nun konnte der Souverän am Sonntag an der Urne doch noch die wichtigen Abstimmungen nachholen. Und die Ergebnisse fielen sehr klar aus. Die Rechnung für das Jahr 2019, die bei einem Gesamtertrag von 2,63 Millionen Franken mit einem Plus von 173’000 Franken schliesst, wurde mit 137 Ja- zu 4 Neinstimmen angenommen. Damit lag die Zustimmung zum Rechnungsabschluss bei über 97 Prozent.