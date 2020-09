Der Gegner

Dominik Koepfer ist als 61. so gut wie noch nie in seiner Karriere in der Weltrangliste klassiert. In der bisherigen Saison präsentierte er sich auf Sand stark. Zuletzt spielte sich der 26-Jährige in Rom bis ins Hauptfeld und stiess bis in den Viertelfinal vor, wo er am späteren Sieger Novak Djokovic scheiterte. In der ersten Runde des French Open siegte er gegen den französischen Qualifikanten Antoine Hoang 6:2, 3:6, 6:1, 6:1. «Ich fühle mich gut und gehe mit viel Selbstvertrauen in die Partie», sagte Koepfer. «Ich rechne mir schon etwas aus.»