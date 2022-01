Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Wawrinka verlagert sein Spiel in den virtuellen Raum – und wirbt für NFT Das «Bürohr» der «SonntagsZeitung» ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. red

Dank seiner harten und präzisen Rückhand gewann der Schweizer Tennisstar Stan Wawrinka schon drei Grand-Slam-Turniere. Doch seit bald einem Jahr wird der 36-Jährige vom Verletzungspech verfolgt. Nun verlagert er das Spiel in den virtuellen Raum: Als Co-Gründer des «Ballman Project» wirbt Wawrinka für ein Kryptogeschäft im Bereich der sogenannten Non-Fungible Token (NFT) – das sind digitale Werke, die der Person, die sie gekauft hat, allein gehören. Interessierte können Karten von Tennisspielern mit unterschiedlichen Fähigkeiten kaufen. Es erinnert ans klassische Quartett – nur dass die Karten virtuell sind, entwickelt werden können und zur Teilnahme an Onlinespielen berechtigen.

Seit Ulrich Spiesshofer vor knapp drei Jahren als ABB-Chef entlassen wurde, wurde es ziemlich ruhig um den einstigen Lenker des Industriekonzerns. Nun hat er im Handelsregister eine Firma namens Thirdphase AG eintragen lassen. Sie hat ihren Sitz an seinem Wohnort in Zollikon ZH. Zweck sei «der Erwerb, das Halten und Verkaufen von Beteiligungen, Immobilien und Fahrzeugen sowie das Herstellen und der Vertrieb von Applikationen und Softwares». Spiesshofer sagt dazu: «Ich habe diese Firma gegründet, um meine geschäftlichen Aktivitäten in einem rechtlichen Vehikel zu bündeln.» Er ist Berater und Teilhaber der US-Beteiligungsgesellschaft Blackstone, Präsident des Strom- und Handymasten-Herstellers Sabre Industries, Verwaltungsrat des Halbleiterherstellers Infineon und Beiratsvorsitzender des Maschinenbauunternehmens Schenck Process. Zur Frage, ob er die Firma gegründet habe, um Steuern zu sparen, sagt Spiesshofer: «Steuerliche Aspekte stehen hier nicht im Vordergrund.» Und wieso heisst sein privates Beteiligungsvehikel Thirdphase AG? «Ich bin in meiner dritten beruflichen Phase, darum der Name.»

Um die Ansteckungsgefahr der Mitarbeitenden zu vermindern und drohendem Personalmangel durch Quarantäneregeln entgegenzuwirken, empfiehlt der Badener Stromkonzern Axpo unter Chef Christoph Brand seinen Angestellten, die zwingend vor Ort sein müssen, den öffentlichen Verkehr wann immer möglich zu meiden und nicht zu Stosszeiten mit Bus und Bahn zu fahren. Gerüchte, wonach sogar ein ÖV-Verbot gelte, wie interne Quellen berichteten, dementiert ein Sprecher hingegen. Betroffen sind Abteilungen der systemkritischen Bereiche wie die Netzleitstelle und einzelne Kraftwerke. Wer sich gegen die Bahn entscheidet und mit dem Auto kommt, erhält am Campus in Baden einen kostenlosen Parkplatz. Nun bleibt zu hoffen, dass kein Verkehrschaos ausbricht – böse Zungen behaupten ja gerne, die Aargauer könnten nicht Auto fahren.

Ruth Porat, Finanzchefin bei Alphabet, 2019 am WEF in Davos. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die Digitalisierung führe dazu, dass wir von überall her arbeiten würden, nur nicht im klassischen Büro. Ausgerechnet der Internetkonzern Google teilt diese häufig gemachte Behauptung nicht. Mitten in London hat er für eine Milliarde Dollar ein Gebäude gekauft, um darin nach einem mehrere Millionen teuren Umbau Büroarbeitsplätze einzurichten. Ruth Porat, Finanzchefin der Google-Muttergesellschaft Alphabet sagt dazu, das sei ein Zeichen des Vertrauens in die Zukunft des Büros als Arbeitsort.

Noch immer ist es viel einfacher, einen Flug in den abgelegensten Winkel der Welt zu buchen, als in Europa eine grenzüberschreitende Bahnfahrt. Da musste sogar einer kapitulieren, der das Recherchieren gewohnt ist und sich bei Bahnen bestens auskennt: Conradin Knabenhans, Ex-Journalist und nun Sprecher der Südostbahn, will im Juli von Göteborg über Kopenhagen nach Hamburg reisen, wie er über Twitter verriet. Doch die Hürden sind hoch: Weder die deutsche noch die dänische oder die schwedische Eisenbahn verkaufen die Gesamt­strecke. Und Knabenhans schaffte es nicht, die Buchung für eine Teilstrecke abzuschliessen, weil der deutsch-dänische Zug nicht zur Reservation freigegeben wurde. Verzweifelt fragte er in die Runde um Hilfe. Die beste Antwort lieferte der ehemalige Abt des Klosters Einsiedeln, Martin Werlen: «Nicht jeder Zug führt weiter – Bahngleichnis.»

