Parteien – Wechsel im Präsidium Robin Kuhn ist neuer Präsident der Grünliberalen Bezirk Dielsdorf. GLP Bezirk Dielsdorf

Der neue Vorstand von links nach rechts: Thomas Glauser, Barbara Schaffner, Robin Kuhn und Nadia Koch. Auf dem Bild fehlt Dominik Gross. Foto: PD

Die Mitglieder der GLP Bezirk Dielsdorf haben an ihrer Mitgliederversammlungen vom 22. Mai ihren Vorstand und das Präsidium neu gewählt. Neu dabei sind Robin Kuhn aus Bachs und Thomas Glauser aus Otelfingen. Sie ergänzen die bisherigen Vorstandsmitglieder Nadia Koch (Rümlang), Dominik Gross (Boppelsen) und Barbara Schaffner (Otelfingen). Mit der Wahl des 22-jährigen Robin Kuhn als Präsidenten setzen die Grünliberalen des Bezirks Dielsdorf wiederum auf ihren Nachwuchs. Nadia Koch tritt nach sechs Jahren als Präsidentin nach ihrer erfolgreichen Wahl in den Kantonsrat zurück, bleibt aber dem Vorstand erhalten. Nadia Koch war auch Mitglied der Kirchenpflege Rümlang und bleibt Präsidentin der Primarschulpflege Rümlang.

Mit Karin Joss verlässt ein Gründungsmitglied den Vorstand nach 17 Jahren. Sie hatte in dieser Zeit verschiedene Positionen inne und war auch 5 Jahre Präsidentin. Daneben engagierte und engagiert sie sich in Dällikon als Mitglied von Pro Dällikon. Sie wird sich weiterhin für ihre Anliegen in Gesellschafts- und Nachhaltigkeitsthemen einsetzen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.