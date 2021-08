Niederglatt – Wechsel in der Heimleitung Der Heimleiter des Alters- und Pflegeheims Eichi, Hansruedi Felchlin, geht in Pension. Seine Funktion übernimmt Andreas Leemann.

Das Altersheim Eichi in Niederglatt erhält eine neue Leitung. Foto: Altersheim Eichi

Nach 17 Jahren geht der bisherige Heimleiter, Hansruedi Felchlin, per Ende Januar 2022 in den beruflichen Ruhestand. Er übernahm die Leitung des Heims per Anfang 2005 von seinen Vorgängern, dem Ehepaar Plath. Unter Felchlin habe sich das Alters- und Pflegeheim Niederglatt zu einem Ort der Begegnung nicht nur für Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Angehörige, sondern auch für Vereine, den offenen Mittagstisch oder für Gäste entwickelt, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Als Nachfolger von Felchlin konnte Andreas Leemann gewonnen werden. Er werde die Stelle bereits im November antreten, um eine geordnete und umfassende Übergabe der Heimleitung sicherzustellen. Leemann ist in Niederglatt aufgewachsen. Er führt als Heimleiter zurzeit zwei Häuser in ähnlicher Grösse wie das Alters- und Pflegeheim Eichi. Zuvor leitete der diplomierte Hotelier-Restaurateur und Personalfachmann verschiedene Hotels und Gastronomiebetriebe.

red

