Volleyball: Volero Zürich – Wechsel und Wirbel schon vor dem ersten Match Volero Zürichs Frauen-Profiteam hat hohe Ziele im Visier: Den Aufstieg in die Nationalliga A und den Einzug in den Cupfinal soll es heuer schaffen. Trotz vier Abgängen kurz vor dem Saisonstart. Peter Weiss

Vor einem Jahr noch zusammen über dem Netz am Blocken: Ana Pejicic (links) und Marija Smiljkovic, die nun fünf Tage vor dem Saisonstart ihren Vertrag mit Volero Zürich aufgelöst hat. Archivfoto: Dominic Staub

Sechs Testspiele gegen Topteams aus den obersten Frauen-Ligen Kroatiens, Serbiens, Sloweniens und Ungarns, dazu intensives Training im Kraftraum, Video-Analysen und Gespräche mit dem neuen Assistenztrainer Märt Pajusalu, der als Experte in Sachen Statistik gilt – das Programm des zehntägigen Trainingslagers, das Volero Zürich in der ersten September-Hälfte im slowenischen Maribor absolvierte, hatte es in sich. Für vier Spielerinnen war das alles etwas zu viel. Nach der Rückkehr aus Slowenien an den Klotener Ruebisbach, wo Volero seit Sommer 2020 trainiert und seine Heimspiele austrägt, kam es zur Auflösung ihrer Verträge – ganze fünf Tage vor dem Saisonstart.