Führende Ökonomin

Beatrice Weder di Mauro, 55, ist eine der führenden Ökonominnen der Gegenwart. Die gebürtige Baslerin ist Professorin am Insead in Paris und Singapur sowie am Graduate Institute in Genf. Sie ist Verwaltungsrätin bei UBS, Bosch und Bombardier. 2004 bis 2012 gehörte sie dem «Rat der Weisen» an, dem wirtschaftspolitischen Beratergremium der deutschen Bundesregierung. Sie ist verheiratet und Mutter eines Kindes.