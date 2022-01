Stadtrat genehmigt Provisorium – Weg frei für Schulcontainer in Bülach 695’000 Franken hat der Stadtrat Bülach gesprochen. Damit wird ein Provisorium mit drei Zimmern beim Schulhaus Lindenhof erstellt. Martin Liebrich

Beim Schulhaus Lindenhof in Bülach entsteht ein Provisorium – für mindestens ein Jahr. Foto: Raisa Durandi

Der Stadt Bülach geht der Schulraum aus. Abgezeichnet hat sich dies schon länger – jetzt reagiert der Stadtrat. Er hat einen Kredit genehmigt in der Höhe von 695’000 Franken für ein Provisorium beim Schulhaus Lindenhof. Dieses wird im Sommer 2022 erstellt, wird drei Schulzimmer umfassen und vorerst für ein Jahr dort stehen.

Der Grund, weshalb das Provisorium nötig wurde, liegt einerseits in der Bülacher Planung, andererseits im Wachstum der Bezirkshauptstadt. In der Planung deshalb, weil sie zwar stattfand, aber eben nicht reibungslos. So ist beim Schulhaus Lindenhof ein Modulbau geplant, der dreistöckig werden soll. Doch nachdem sich dagegen Widerstand formiert hatte, musste das Projekt den Umweg über die Abstimmungsurne nehmen. Anwohner hatten von einer «untragbaren Verkehrssituation» gesprochen. Die Bülacher Stimmberechtigten sagten dann zwar deutlich Ja – mit 4334 zu 1434 Stimmen. Doch werden die dringend benötigten Räume für den Unterricht frühestens auf das Schuljahr 2023/24 bereitstehen.