Brüchige Rohre halten Gemeinde auf Trab

Auf der Hauptdurchgangsachse in Bassersdorf bersten wiederholt Wasserleitungen. Zuletzt sprudelten vor zehn Tagen am frühen Morgen rund 100 000 Liter Wasser aus der Klotenerstrasse. Die Gemeinde hat das Risiko erkannt und will die Leitungen vorzeitig ersetzen. Aber das darf sie nicht sofort.