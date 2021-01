Kleiderbörse in Eglisau – Wegen des Shutdown öffnet sie auch am Geburtstag Eigentlich öffnet Simone Wicklis alternative Kleiderbörse in Eglisau nur am letzten Samstag des Monats. Der Shutdown sorgt nun für eine ausserplanmässige Änderung und radikale Rabatte. Christian Wüthrich

Simone Wickli in ihrer «Oase», der Kleiderbörse Eglisau, die sie neben ihrem eigentlichen Job als Geschäftsleiterin eines lokalen Kinderhorts führt. Foto: Raisa Durandi

Es ist die Flucht nach vorn: Simone Wickli hat eine ausserplanmässige Aktion gestartet, um mit der Kleiderbörse Eglisau ein letztes Mal in dieser Wintersaison etwas Umsatz zu generieren.

Die Betreiberin des beliebten Ladens, der sich mitten in einem Eglisauer Wohnquartier befindet, ist vom neuerlichen Shutdown aufgeschreckt worden. Per Facebook hat die 45-jährige Mutter sofort einen ausserplanmässigen Schlussverkauf mit 50 Prozent Rabatt ausgerufen. Am nächsten Tag stürzt sie sich nochmals voll in den Verkauf der vielen Ware, die andere Eltern und Freunde vorbeibrachten.

«Ich musste rasch reagieren», sagt Wickli am Donnerstag, als der letzte ordentliche Verkaufstag zu Ende ist. Das könne es ja nicht gewesen sein für die Wintersaison der Kleiderbörse in den Räumen einer ehemaligen Wohnung an der Mettlenstrasse 34.

Vor dem neuerlichen Shutdown sind die Regale in der Kleiderbörse in Eglisau noch immer gut gefüllt und warten auf Abnehmer. Was nicht weggeht, wird letztlich zurückgegeben oder dem Sozialamt Zürich gespendet. Foto: Raisa Durandi

Kleiderbörse statt Geburtstagsfeier

Eigentlich wäre nur am letzten Samstag im Monat geöffnet, aber der fällt nun in den Shutdown. «Jetzt ist der dümmste Zeitpunkt, um so lange zu schliessen.» Danach ist schon der Saisonwechsel angesagt. So hat sie spontan entschieden, doch noch ein letztes Mal zu öffnen: «Ich hatte mir diesen Samstag zwar anders vorgestellt, aber jetzt mache ich die Börse nochmals auf von 13 bis 16 Uhr.»

Was sie zunächst nicht verrät: Simone Wickli hat an diesem Samstag Geburtstag. Aber die Leidenschaft für die Kleiderbörse ist zu gross, als dass sie die vielen noch nicht verkauften Wintersachen nun einfach so zurückgeben oder fortbringen möchte.

«Ich liebe meine Börse, sie ist meine Oase.» Simone Wickli, Leiterin Kleiderbörse Eglisau

Die Kleiderbörse ist eine Institution in Eglisau. «Die gibts schon ewig», sagt Wickli. Sie wurde immer wieder von neuen engagierten Personen weitergeführt und so am Leben erhalten. Ihr Hauptjob sei die Kleiderbörse jedoch nicht. Sie arbeite nämlich als Geschäftsleiterin des örtlichen Kinderhorts Chugle, sagt die jetzige Leiterin. Die Kleiderbörse sei ein grosses Hobby. «Ich liebe meine Börse, sie ist meine Oase», schwärmt sie und zeigt stolz das Sortiment in den engen Räumen. Ein Highlight: die Musterstücke, die ihre Freundinnen für sie aus Modeagenturen mitbringen.

Neben Kinderkleidern bietet die Börse auch eine grosse Auswahl an Kleidungsstücken für Frauen und darüber hinaus auch Schuhe und Handtaschen. Foto: Raisa Durandi

Nach dem ersten Aufruf kommen am Donnerstag zwischen 40 und 50 Leute in den Laden. Sonst seien es oft nur 10 – «und manchmal kommt gar niemand», räumt sie ein. An diesem Tag verkauft sie auch schon mal ein paar Kleinigkeiten via Videoanruf über das Mobiltelefon. «Kein Problem, es geht auch so», sagt Wickli. Man müsse eben kreativ sein in diesen Zeiten.

Online einkaufen sei zwar nicht jedermanns Sache, wendet Corina Gut ein. Sie hat gerade einen Grosseinkauf gemacht. Die junge Mutter aus Wasterkingen ist Stammkundin. «Die Ware ist einwandfrei, und ich möchte auch etwas gegen den verschwenderischen Konsum tun.» Gerade bei Kinderkleidern biete sich das an, da müsse sie dank Wicklis Angeboten nicht alles stets neu kaufen.

Simone Wickli (rechts) unterhält sich mit Stammkundin Corina Gut (Mitte) im Laden der Kleiderbörse Eglisau, während die Grossmama zu den Kindern schaut. Foto: Raisa Durandi