Der neue Stürmer beim ZSC – Wegen des Sports hat er seine Muttersprache verlernt Nur wenig erinnert bei Justin Azevedo an eine normale Eishockeykarriere. Die ZSC Lions haben mit dem Center dennoch nicht bloss einen Exoten verpflichtet. Kristian Kapp

Das neue Zuhause nach sieben Jahren Kasan: Justin Azavedo in Oerlikon in der Trainingshalle der ZSC Lions. Foto: Dominique Meienberg

Am Ende waren sieben Jahre vielleicht doch eine Ewigkeit. Sieben Jahre lang in der russischen KHL-Meisterschaft als Nordamerikaner. In einer Stadt, die weder Moskau noch St. Petersburg heisst und darum auf kaum einer Wunschliste von Eishockeyspielern aus der Ferne steht. Justin Azevedo aber war sieben Jahre in Kasan. Und so sehr es ihm dort gefiel, war die Zeit für einen Abgang wohl auch darum reif, weil für ein kanadisches Ehepaar mit Kindern im Alter von eins, drei und fünf Jahren in Russland nicht alles nur noch leichtfiel.

Doch beginnen wir Azevedos Story von vorne, sein Transfer nach Zürich zu den ZSC Lions ist das bislang letzte Kapitel im bewegten Leben des 33-Jährigen aus der kanadischen Provinz Ontario. Azevedo? Tönt nicht nach Kanadier. Seine Eltern waren noch Kinder, fünf- und achtjährig, als ihre Familien ihre Dörfer auf den Azoren verliessen und nach Kanada auswanderten. Und, welch schöne Geschichte, sie wurden Jahre später in Nordamerika ein Ehepaar. Auch nicht alltäglich ist ein einigermassen bekannter Eishockeyprofi mit portugiesischen Wurzeln. Azevedo selbst kriegt trotz Bedenkzeit keine Handvoll hin, kann immerhin zwei NHL-Superstars nennen: «Drew Doughty und John Tavares. Mehr kommen mir nicht in den Sinn…»