Elektronotheizungen in Zürich – Wegen drohender Stromkrise: SVP will weiter auf Ölheizungen setzen Der SVP-Idee, die Umsetzung des Energiegesetzes zu verschieben, konnten im Zürcher Kantonsrat nur die Freisinnigen etwas abgewinnen. Pascal Unternährer

Zur Not Öl statt Elektro? Die Idee kommt im Kantonsrat nicht gut an. Foto: Keystone

Wer heute eine Wärmepumpe bestellt, muss Monate oder gar mehr als ein Jahr warten. Der Nachschub an Maschinen ist kurzfristig nicht gewährleistet, auch fehlt es an Fachkräften für den Einbau. Wenn nun im Herbst oder Winter die alte Ölheizung überraschend aussteigt, hat ein Hauseigentümer also ein Problem. Denn er darf seinen Brenner nicht einfach ersetzen. Seit 1. September ist das Zürcher Energiegesetz in Kraft, der Ersatz durch eine fossile Anlage ist nur in Ausnahmefällen erlaubt.