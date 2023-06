Bestseller-Autor Chris Clarey – Wegen Roger Federer verlässt er die «New York Times» 32 Jahre bereiste Chris Clarey die Welt, immer auf der Suche nach der nächsten grossen Story. Mit 58 hört er auf und reflektiert das Tennis und sein rastloses Leben. Simon Graf aus Paris

Ein Amerikaner in Paris: Hier startete Chris Clarey mit 26 seine Karriere bei der «New York Times». Foto: Juergen Hasenkopf

«Heute ist mein letzter offizieller Tag bei der ‹New York Times›», sagt Chris Clarey an diesem Freitag. Er lächelt dazu, doch man merkt: So leicht fällt es ihm nicht, das auszusprechen. 32 Jahre berichtete er für das Weltblatt über Sport und insbesondere über Tennis, über 6000 Storys hat er geschrieben. Doch jetzt ist Schluss, mit 58. Daran schuld ist Roger Federer. Der Erfolg seiner Biografie über den Schweizer («The Master»), die im Sommer 2021 erschien, in 19 Sprachen übersetzt wurde und sich über 100’000-mal verkaufte, weckte in ihm die Lust, es im Herbst seiner Journalistenkarriere ganz als Autor zu versuchen.