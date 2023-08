Bürgerkrieg im Sudan – Wegen tausender Leichen in den Strassen drohen in Khartum Seuchen Nach vier Monaten intensiver Kämpfe zwischen Milizen und der sudanesischen Armee haben kommen die Leichenhallen in der Hauptstadtans Limit. Zudem drohe ein Ausbruch der Cholera.

Rauchschwaden im Süden von Khartum während den anhaltenden Kämpfe (7. Juni 2023). Foto: AFP

Wegen der seit Monaten andauernden Kämpfe zwischen der Armee und Milizen im Sudan liegen nach Angaben der Hilfsorganisation Save the Children tausende verwesende Leichen in den Strassen der Hauptstadt Khartum. Die Leichenhallen seien voll und hätten mit Stromausfällen zu kämpfen, erklärte die Organisation am Dienstag. Die mangelnde Möglichkeit, den Verstorbenen ein würdevolles Begräbnis zu bereiten, «erhöht das Leiden der Familien», beklagte der Gesundheitsdirektor von Save the Children, Bashir Kamal Eldin Hamid.

Im Sudan liefern sich die Armee von Militärmachthaber Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo seit Mitte April einen blutigen Machtkampf. Mindestens 3900 Todesopfer wurden nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Acled seit Beginn der Kämpfe gezählt, die tatsächliche Opferzahl dürfte aber weit grösser sein. Rund vier Millionen Menschen wurden zudem in die Flucht getrieben.

Ein Grossteil der Kämpfe erschüttert die dicht besiedelten Stadtviertel von Khartum.

Gefahr von Cholera-Ausbruch

Da die Leichen in Khartum nicht entfernt oder gekühlt werden können, erhöht sich die Seuchengefahr für die Einwohner der Hauptstadt. Von den 89 Krankenhäusern Khartums sind 71 nicht mehr in Betrieb. Die verbliebenen Einrichtungen sind häufig Ziel von Angriffen oder Plünderungen.

«Eine erschreckende Kombination aus steigenden Leichenzahlen, schwerem Wassermangel, nicht funktionierenden Hygiene- und Sanitäreinrichtungen und fehlenden Wasseraufbereitungsmöglichkeiten lässt einen Ausbruch der Cholera in der Stadt befürchten», erklärte Save The Children am Dienstag.

Das UNHCR geht wegen der gegenwärtigen Regenzeit für die kommenden Monate mit einer weiteren Zunahme von Cholera- und auch Malariafällen aus, wie William Spindler, Sprecher des UNHCR, am Dienstag in Genf mitteilte. In den Krankenhäusern gebe es zu wenig Mitarbeiter. «Der chronische Mangel an Gesundheitspersonal und die von der Weltgesundheitsorganisation gemeldeten Angriffe auf die Belegschaft haben die Qualität der Gesundheitsversorgung im ganzen Land erheblich beeinträchtigt», sagte Spindler weiter.

In den vergangenen Wochen haben sich die Kämpfe in Khartum noch einmal verstärkt. Die Armee bombardiert Wohngebiete aus der Luft, um Stützpunkte der Milizen zu treffen. Diese antworten mit Drohnenangriffen.

AFP/sme

