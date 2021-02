Curling: Es geht um die WM und Olympia – Wegweisende Woche für Tirinzonis Team Die Pandemie hat die Oberglatterin Silvana Tirinzoni just in dem Moment erwischt, als sie alles auf die Karte Curling setzte. Nach schwierigen Monaten ist die Schweizer Meisterschaft für ihr Topteam nun von grösster Bedeutung. Jörg Greb

Endlich wieder Ernstkämpfe: Die Vorfreude auf die anstehende SM ist bei Silvana Tirinzoni und ihrem Team riesig. Foto: Keystone

Es waren zweischneidige Gefühle nach der Mixed Doubles Schweizer Meisterschaft in Biel vom Wochenende. Die gebürtige Oberglatterin Silvana Tirinzoni sicherte sich mit ihrem Genfer Partner Benoit Schwarz Platz 3 und die Bronzemedaille . Es war ein gutes Abschneiden gegen die sehr prominenten Widersacher-Equipen – das Optimum hatte das Duo aber nicht herausgeholt. Das sich dies an einer einzigen Partie festmachen lässt, ist für Tirinzoni besonders ärgerlich: «Es war das Halbfinale gegen Alina Pätz und Sven Michel. Wir spielten unsere beste Partie, waren auf Siegeskurs und haben die grosse Chance in den letzten beiden Ends vergeben.»