Wegen Corona verschoben – Weiach feiert Fasnacht im Sommer Am Sonntag fand endlich die Weiacher Fasnacht satt. Der Familienverein hatte den Umzug coronabedingt auf den Juni verschoben. Astrit Abazi

Die verkleideten Kinder zogen vom Spielplatz zum Pausenplatz der Schule. Foto: Raisa Durandi

Die Kinder von Weiach hatten dieses Jahr ein ganz besonderes Fasnachtserlebnis: Anstatt in den kalten Wintermonaten fand das Fest an einem Junisonntag bei schönem Wetter und mit Glace anstatt Punsch statt. Der Familienverein Weiach hatte es aufgrund der Corona-Pandemie auf den Sommer verschoben. Der Umzug begann beim Spielplatz Weiach an der Büelstrasse um 11.11 Uhr und führte auf den Pausenplatz der Schule, wo die Festwirtschaft stattfand. Dort wurden die Kinder mit einem Animationsprogramm empfangen und die besten Masken prämiert.