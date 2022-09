750 Jahre und ein wenig – Weiach feiert mit Axt, Säge und trotz unglücklichem Zufall Ausgerechnet am Wochenende der 750-Jahr-Feier von Weiach gibt die Nagra ihren Standortentscheid bekannt. Gefeiert wurde trotzdem – samt Holzerei-Wettkämpfen.

Ruth Hafner Dackerman

Tim Anthofer haut richtig rein. Bei den Wettkämpfen von Stihl Timbersports zeigten Rookies, Frauen und Männer eine grosse Show. Foto: Francisco Carrascosa

Das Timing war unglaublich – und das nicht im positivsten Sinn. 750 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung wollte Weiach seine Beständigkeit feiern. Die Feier musste Corona-bedingt um ein Jahr verschoben werden. Und dann, ausgerechnet am Festwochenende, wird bekannt, dass die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) in unmittelbarer Nachbarschaft, in Stadel, ihr Endlager bauen will. Immerhin nicht in Weiach selbst also, aber das Thema kam hie und da am Fest schon auf.