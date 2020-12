Gemeindeversammlung Weiach – Weiach genehmigt Budget 2021 Im nächsten Jahr plant die Gemeinde mit einem Minus von 65’000 Franken. Der Gemeinderat warnt jedoch vor weiteren Folgen der Corona-Pandemie. Astrit Abazi

Hohe Ausgaben in der Verwaltung und Gesundheit führen zu einem Minus im Budget von Weiach. Foto: Florian Schaer

Die 30 Stimmberechtigten von Weiach (2,6 Prozent) haben an der Gemeindeversammlung vom Dienstag das Budget 2021 genehmigt. In der laufenden Rechnung zeigt die Gemeinde einen Aufwand von rund 7,4 Millionen Franken und einen Ertrag von 6,9 Millionen Franken. Abzüglich des projizierten Steuerertrags würde daraus ein Minus von rund 65’000 Franken resultieren. Dieses Defizit wird dem Eigenkapital abgezogen, von einer Anpassung des Steuerfusses wurde abgesehen: Dieser bleibt wie im Vorjahr bei 13 Prozent.

Die höchsten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind Mehraufwände bei der Verwaltung und Ausgaben in der Gesundheit, die in der Höhe von rund 156’000 respektive 186’000 Franken ausfallen. Positionen wie die Kiesentschädigung durch die Weiacher Kies AG fielen mit einem Mehrertrag von rund 280’000 Franken besonders stark ins Gewicht.

Der Gemeinderat warnt, dass das Ausmass der Auswirkungen der Corona-Pandemie derzeit noch nicht absehbar ist. Zwar habe man ein gewisses Risiko und ausfallende Steuererträge bereits eingerechnet. Ein Anstieg der Infektionszahlen könnte den Finanzhaushalt allerdings weiter belasten.

Mehrere Arbeiten gleichzeitig vollzogen

Die Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung in der Herzogenstrasse wurde ebenfalls genehmigt. Die Kosten betrugen rund 243’000 Franken, womit der bewilligte Kredit vom November 2018 um 54’000 Franken unterschritten wurde. Die besagte Wasserleitung war altersbedingt und wegen Korrosionsschäden in einem schlechten Zustand und musste ersetzt werden. Die Arbeiten an der Wasserleitung wurden als Gelegenheit genutzt, die Signalkabelverbindung, die Kabelanlagen der Strassenbeleuchtung sowie das Kabelnetz der Elektrizitätsgenossenschaft Weiach anzupassen.