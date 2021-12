Höhere Entschädigung für Behörden – Weiach hält kulinarische Gemeindeversammlung ab Die Gemeindeversammlung hat sämtliche Vorlagen gutgeheissen. Für die Erneuerungswahlen im März sucht Weiach noch Kandidatinnen und Kandidaten. Astrit Abazi

An der Gemeindeversammlung von Weiach gab es Alpkäse, Glühwein und Risotto. Foto: Francisco Carrascosa

Wer am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung von Weiach teilnahm, durfte mit rund 700 Gramm Berner Alpkäse nach Hause gehen. Wie kam es dazu? Der Hintergrund: Ein Paar aus dem Berner Saanenland war auf 1,8 Tonnen Käse sitzen geblieben, weil im Käseteig Fehler festgestellt wurden. Obwohl der Alpkäse geschmacklich ansonsten einwandfrei war, wies er Risse auf. Der Zwischenhändler lehnte die Produktion ab, weshalb das Älplerpaar versuchte, seinen Käse über die sozialen Medien zu verkaufen. Ein Weiacher stiess ebenfalls auf die Geschichte und erwarb kurzerhand 120 Kilogramm. Einen grossen Teil davon verteilte er an die 57 Stimmberechtigten (4,7 Prozent), die der Gemeindeversammlung beiwohnten.