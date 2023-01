Abstimmung im Juni – Weiach muss Abstimmung über Generationenprojekt verschieben Die Abstimmung über das rund 28 Millionen teure Bauprojekt der Gemeinde und Schule verzögert sich. Ein Entscheid liegt frühestens im Sommer vor. Astrit Abazi

So soll der Eingang zum neuen Schulhaus von Weiach dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Im März hätten die Stimmberechtigten von Weiach darüber entscheiden müssen, ob sie das wichtige Infrastrukturprojekt auf dem heutigen Gebiet der Primarschule endlich in Angriff nehmen. Nachdem die Baukommission die Bevölkerung in den letzten Monaten laufend über die Planung informiert hatte, war eine finale Informationsveranstaltung am Donnerstag, 12. Januar, geplant. Diese musste nun allerdings verschoben werden. Damit verzögert sich auch die Abstimmung sowie der mögliche Bau der Anlage.