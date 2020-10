Zeitreise – Weiach protestiert gegen Radioaktivität, 1983 In Weiach war das atomare Tiefenlager bereits in den 80er-Jahren ein Thema. Hier verteidigte man sich erfolglos gegen die erste Probebohrung der Nagra. Astrit Abazi

Trotz Widerstand aus Weiach wurde 1982 eine der ersten Probebohrungen für ein Tiefenlager in der Gemeinde durchgeführt. Foto: Keystone

Vor rund vier Jahrzehnten wurde die hiesige Bevölkerung mit der Realität konfrontiert, dass im Zürcher Unterland dereinst ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle errichtet werden könnte. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), damals den meisten noch kaum ein Begriff, kündigte im März 1980 ein Dutzend Probebohrungen an. Neben Bachs war Weiach der zweite Zürcher Standort, in dem diese Tiefenbohrungen in kristallinem Gestein stattfinden sollten. «Es bleibt nun abzuwarten, ob die Bevölkerung im Nordwestzipfel des Kantons auf diese Ankündigung mit der Ruhe und der Gelassenheit reagiert, die der Bedeutung des Vorhabens entsprechen, oder ob sie sich von der Stimmungsmache gegen die Nagra beeindrucken lässt», schrieb die NZZ damals.