Gemeindeversammlung – Weiach sagt Ja zu allen Geschäften Trotz langen Erläuterungen gab es an der Gemeindeversammlung von Weiach kaum Diskussionen. Astrit Abazi

An der letzten Versammlung vor der Bildung der Einheitsgemeinde Weiach wurden viele Geschäfte vorgelegt. Foto: Francisco Carrascosa

Der Gemeinderat von Weiach durfte sich an der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend dankbar zeigen. Sämtliche Geschäfte, fünf an der Zahl, hatten die 57 anwesenden Weycher Stimmberechtigten mit deutlicher Mehrheit abgesegnet. Auch die drei Traktanden der Primarschulgemeinde wurden durchgewinkt. Die Einheitsgemeinde Weiach ist damit endlich in trockenen Tüchern. Für die Primarschulpflege war es die letzte Gemeindeversammlung als eigene politische Einheit.

Fast zwei Stunden dauerten die aufeinander folgenden Versammlungen der politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde. Da letztere ab dem 1. Januar 2022 aufgelöst wird, legten die Behörden auch bereits ein konsolidiertes Budget vor: Bei einem Gesamtaufwand von rund 11,6 Millionen Franken rechnet der Gemeinderat mit einem Plus von rund 316’000 Franken. Der Steuerfuss wird auf 67 Prozent belassen. Ebenfalls abgesegnet wurde die Kreditabrechnung der Sanierung des Nepferhauses in der Höhe von rund 765’000 Franken, sowie die Teilrevisionen der Personalverordnung sowie der Gebührenverordnung. Diese mussten aufgrund der Bildung der Einheitsgemeinde per 1. Januar 2022 angepasst werden.