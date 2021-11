Gemeindeversammlung – Weiach will Behördenarbeit besser entlöhnen An der Gemeindeversammlung vom 30. November legt der Gemeinderat eine Erhöhung der Entschädigungen vor. Astrit Abazi

In der neuen Einheitsgemeinde wird der Arbeitsaufwand für die Weycher Behörden weiter steigen. Foto: Paco Carrascosa

Weycher Gemeindepräsident Stefan Arnold hatte es letzten Monat bereits angekündigt: Die Gemeindeversammlung entscheidet am 30. November über die neue Entschädigungsverordnung von Weiach ab. Weil ab nächstem Jahr die politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde zusammengeführt werden, musste auch die Entschädigung der verschiedenen Behördenmitglieder neu festgelegt werden. Besonders interessant ist, dass der Gemeinderat die Grundentschädigung für seine Mitglieder erhöhen will.

«Weiach ist keine normale Gemeinde», sagte Arnold an der Informationsveranstaltung vom 28. Oktober und verwies auf die rege Bautätigkeit und verschiedene Projekte in Weiach. Für die Behörden sei dies mit einem hohen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden, der deutlich über dem Schnitt von jährlich 200 bis 300 Stunden liege. Laut Arnold wende man als Gemeinderat je nach Ressort mindestens 500 Stunden pro Jahr auf. In der Einheitsgemeinde dürfte der Aufwand für das Ressort Bildung noch weiter steigen. Für Personen die hauptberuflich im Vollpensum arbeiten, ist es deshalb kaum möglich, Beruf und Behördenarbeit unter einen Hut zu bringen.