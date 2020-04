Abstimmung am 28. Juni – Weiach will Generationenprojekt für 20 Millionen Franken bauen Weil die Informationsveranstaltung abgesagt wurde, haben die Behörden ein Video auf der Gemeindeseite veröffentlicht. Astrit Abazi

Neben acht neuen Schulräumen sollen auch ein neuer Kindergarten gebaut und diverse Räumlichkeiten für Schule, Gemeinde und Vereine eingerichtet werden. Foto: PD

In zwei Monaten muss Weiach voraussichtlich eine der wichtigsten Entscheidungen der letzten Jahre treffen. Am 28. Juni stimmt die Gemeinde nämlich über den Bau der neuen Schul- und Mehrzweckanlage Hofwies ab. Trotz der Corona-Krise wollen, wenn nicht sogar müssen der Gemeinderat und die Primarschulpflege am Abstimmungsdatum festhalten. Es geht um viel Geld: Fast 20 Millionen Franken will man in das Generationenprojekt investieren. Ein Bezug ist zwingend auf das Schuljahr 2022/2023 angesetzt.