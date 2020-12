Brand auf Kinderspielplatz – Weiacher Holzspielturm abgebrannt In den frühen Mittwochmorgenstunden ist der Holzturm des Kinderspielplatzes im Zentrum von Weiach abgebrannt. Brandstiftung ist denkbar. Yolanda Di Mambro

Vor zehn Jahren von Freiwilligen erbaut, bleibt vom Spielturm nichts, was reparabel wäre. Foto: zvg

«Hoffentlich letzter Einsatz», titelt die Feuerwehr Glattfelden-Stadel-Weiach (GlaStaWei) auf ihrer Website. Die Bilder darunter zeigen den Holzkletterturm des zentralen Weiacher Spielplatzes in Vollbrand. Der Alarm war um 3.43 Uhr eingegangen. «Man fragt sich schon, was da passiert ist», sagt Gemeindepräsident Stefan Arnold. Die Kantonspolizei vor Ort habe sich indessen dezidiert geäussert. Man geht von Brandstiftung aus, allein schon des Wetters wegen, bei dem ein Zigarettenstummel wohl kaum ein solches Feuer verursachen könnte. Bei der Kantonspolizei bestätigt man am Donnerstag derweil lediglich, dass die Brandermittlung zur Stunde noch im Gange sei und dass keine neuen Informationen vorlägen.