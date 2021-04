Feministische Rache-Thriller – Weiblich, betrunken, gefährlich Im Oscarkandidaten «Promising Young Woman» rächt sich die Heldin an übergriffigen Männern. Doch wie emanzipert ist das «Rape Revenge»-Genre wirklich? Pascal Blum

Carrey Mulligan ist für ihre Darstellung der Rächerin Cassie in «Promising Young Woman» für einen Oscar nominiert. Vergeben werden die Filmpreise dieses Jahr am 25. April. Foto: Imago / Zuma Press

Cassie: «Hey.»

Cassie: «Hey.»

Cassie: «HEY.»

Der Typ, der an der betrunkenen Frau herumfummelt, erlebt gerade den Schreck seines Lebens. Eben hatte er noch etwas mit ihren Beinen vor, und jetzt – ist sie etwa nüchtern?

Die Coffeeshop-Angestellte Cassie ist die Hauptfigur im fünffach oscarnominierten US-Film «Promising Young Woman», einem Mix aus Thriller und schwarzer Komödie. Die 30-Jährige ist eine Art Schocktherapeutin in Sachen Einwilligung und Sex. Jedes Wochenende besucht sie einen Club und tut so, als sei sie vollkommen dicht. Regelmässig kommt dann ein eigentlich netter Kerl zu ihr rüber, fragt, ob alles in Ordnung sei, und nimmt sie nach Hause, um die Gelegenheit auszunutzen.