Feiern mit Bürokollegen – Weihnachtsessen trotz Corona, geht das? Das Bedürfnis nach sozialen Anlässen unter Mitarbeitenden ist gross – aber Firmenfeste stellen ein Risiko dar. So kann das Zusammensein trotzdem funktionieren. Tina Huber, Daniel Böniger

Draussen ist dieses Jahr das neue Drinnen – Betriebsfeiern können auch mit mobilen Essensständen zelebriert werden. Foto: Getty Images, iStockphoto

In normalen Jahren würden um diese Zeit die ersten Mails an die Mitarbeitenden verschickt, Stichwort «Save the date», und dazu die Frage, ob Vegi oder Fleisch. Aber weil dieses Jahr alles andere als normal ist, fragen sich gerade viele Angestellte, ob es denn diesen Winter überhaupt ein Weihnachtsessen gibt. Eine kurze Umfrage im Bekanntenkreis zeigt: Die meisten wissen nicht, ob sie im Advent mit ihren Kollegen gemeinsam feiern werden. Und bei jenen, die es wissen, lautet die Antwort: nein.