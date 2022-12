Brass Band Eglisau – Weihnachtskonzert mit besonderem Gast Für ihr traditionelles Weihnachtskonzert hat die Brass Band Eglisau unter der Leitung von Andreas Buri die amerikanische Sängerin Heather Hoy eingeladen. Brass Band Eglisau

Gemeinsam haben sie das Publikum am Samstag, 17. Dezember, begeistert: die Brass Band Eglisau und die Sängerin Heather Hoy. Foto: PD

Die aus Warren, Ohio, stammende Sängerin hatte bereits mit sechs Jahren ihr erstes Solo in einer lokalen Kirche. Im Jahr 2002 zog sie zu ihrem Ehemann Stefan Altermatt, dem Es-Cornettisten der Eglisauer, in die Schweiz, wo sie ihre blühende Karriere fortsetzte. Heather Hoy bezauberte das Publikum mit schmissigen und besinnlichen Weihnachtsklassikern wie «Santa Baby» oder «Do You Hear What I Hear». Ganz im Zeichen der Liebe war auch der Rest des Programms gestaltet. So spielte der Solist Erich Graf auf dem Es-Horn zum schwelgerischen Liebeslied «The Lark In The Clear Air» auf. Olivier Eltschinger präsentierte mit dem Flügelhorn das Stück «David Of The White Rock».

Frenetischen Applaus erntete die Band für die Ouvertüre zur Oper «Der Barbier von Sevilla». Die Freude des Publikums war spürbar und kam mit einer Standing Ovation zum Ausdruck. Anschliessend konnten alle Gäste den Abend beim geselligen Begegnungs-Apéro in der «Trotte» ausklingen lassen.

Weitere Auftritte stehen an

Ihren nächsten Auftritt hat die Brass Band am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Gachnang/TG. Den Abschluss dieser Konzertserie bildet die 23. Neujahrsgala vom Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr im Stadtsaal Schluefweg in Kloten. Die Brass Band Eglisau freut sich, den Männerchor «Choeur des Armaillis de la Gruyère» als Special Guests begrüssen zu können. Die Sänger pflegen ein breites Repertoire mit Schwerpunkt beim traditionellen Liedertum des Greyerzerlands und sind bekannt durch zahlreiche CD-Produktionen, Wettbewerbsteilnahmen und Auftritten am Westschweizer Radio und Fernsehen.

