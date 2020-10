Samichlaus trotz Corona-Pandemie – Weihnachtsmarkt in Rorbas findet statt Mit Corona-Schutzbestimmungen und vergrössertem Rayon rund um den Dorfplatz wird der diesjährige Weihnachtsmarkt in Rorbas durchgeführt. red

Der Gemeinderat von Rorbas hat entschieden, den Weihnachtsmarkt dieses Jahr wie geplant durchzuführen. Archivfoto: Dorothea Mueller

Der traditionelle Rorbaser Weihnachtsmarkt findet wie geplant am 5. Dezember statt. Dies schreibt der Gemeinderat von Rorbas in seinem aktuellen Verhandlungsbericht. Nach eingehender Diskussion habe er entschieden, den Markt durchzuführen. Über 30 Marktbetreiber haben sich angemeldet. Der Weihnachtsmarkt ist damit – wie bereits in den Vorjahren – ausgebucht.