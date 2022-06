Personalmangel in Zürcher Badis – Weil die Bademeister fehlen, überwacht jetzt Securitas die Badenden Während die Menschen ans Wasser strömen, kämpfen die Badis darum, genügend Personal zu finden. In Zürcher Badis werden bald Lehrlinge ausgebildet. Fabienne Sennhauser Jigme Garne

Immer weniger junge Menschen wollen Bademeister werden. Das bekommen auch die Badis am Zürichsee zu spüren. Archivfoto: Patrick Gutenberg

Der Sommer ist da und gibt diese Woche so richtig Schub. Für das Wochenende werden Temperaturen bis zu 34 Grad erwartet. Nichts wie ab in die Badi also. Doch das wird für manchen Badibetrieb zum Problem, denn am Beckenrand fehlt das Personal.

12-Stunden-Schichten Normalität

«Die Suche nach Aufsichtspersonal für die Badi läuft heuer besonders harzig», berichtet Daniel Tanner, Gesellschaftsvorsteher der Stadt Wädenswil. Derzeit seien noch immer mehrere Vollzeitstellen unbesetzt. Die Gründe dafür ortet Tanner in der Corona-Pandemie. «Womöglich haben sich einige aufgrund von Personenbeschränkungen und geschlossenen Hallenbädern in den letzten zwei Jahren umorientiert.»