Mit viel Herzblut in Bülach gebaut – Weil es in der falschen Zone liegt, droht Eventlokal das Aus Weit abseits, im Industrieareal Herrenwis in Bülach, liegt ein kleines Paradies. Michael Güttinger hat es innert sieben Jahren erschaffen. Nun droht das Aus.

Ruth Hafner Dackerman

Das «Ziitlos» in Bülach steht am falschen Ort. Michael Güttingers Lokal darf nicht genutzt werden, weil es nicht zonenkonform ist.

Foto: Sibylle Meier

Einige wenige Wohnhäuser, mehrere Firmen, ganz am Ende der Siedlung das Eventlokal Ziitlos. Wer hier Party machen möchte, stört wohl kaum viele Anwohnerinnen und Anwohner. Die Herrenwis scheint ein Areal irgendwo im Niemandsland zu sein. Doch es liegt auf Bülacher Boden, gehörte in den Jahren 1930 bis 1986 zur Gewerbezone. Beheimatet waren auf diesem Gebiet in früheren Zeiten das Kraftwerk Herrenwiesen, später die Kraft- und Schmelzwerke Bülach AG und die Kunststofffabrik H. Stüdli & Co. Diese schloss 1986 ihre Tore. Neuer Eigentümer wurde Kurt Suter, welcher sechs Jahre später die Bewilligung für den Bau von Sprengstoffcontainern erhielt.