Die intransparente oder inexistente Energiestrategie, das Fiasko in der Europapolitik oder der verdrängte Umgang mit der Neutralität lassen an der Krisenfähigkeit des Bundesrates, des obersten Führungsgremiums unseres Landes, Zweifel aufkommen. Dass wir Krisen im internationalen Vergleich noch am besten meistern, macht die Situation nicht besser, sondern muss Motivation zum Handeln sein, damit wir nicht ins Mittelfeld abdriften.

Wollen wir das Problem ernsthaft an der Wurzel packen, dann muss sich in der Wirtschaft und in der Gesellschaft etwas gravierend ändern. Denn verantwortlich an der misslichen Situation sind letztendlich die Unternehmen und die Bevölkerung.

Heute müssen wir bei der Besetzung des Bundesrates maximal vom «Best of the rest» sprechen.

Die Unternehmen engagieren sich nur halbherzig für den Zugang ihrer Mitarbeitenden in die Politik, und das Volk hat keine Lust. Sich in der Politik zu engagieren, hat sehr viel an Prestige und Attraktivität verloren. In vielen Unternehmen werden Mitarbeitende, die sich politisch einsetzen (und nicht in erster Linie lobbyieren), mit wenig Begeisterung beäugt. Und in der Gesellschaft müssen Politikerinnen und Politiker und ihre Familien Schmähungen, Drohungen, Übergriffe auf allen Kanälen und eine nie da gewesene Exponierung erdulden. Für viele, die eigentlich interessiert und fähig wären, führt der Weg zu Ruhm und Ehre darum nicht mehr über die Politik. So verlieren wir zu viel Talent, bevor das Rennen überhaupt begonnen hat.

Heute müssen wir bei der Besetzung des Bundesrates maximal vom «Best of the rest» sprechen. Das Parlament wählt meist eine oder einen aus seiner Mitte. Ein eingeschränkter Kandidatenpool also. Kommt dazu, dass aus reinem Parteienkalkül gewählt wird. Kein ernsthaftes, den effektiven bundesrätlichen Anforderungen verpflichtetes Assessment, keine dem Ernst der Funktion und der Lage angemessene Profil-, Erfahrungs- und Expertisenüberprüfung. Nur Lobbying, Sympathiewert, Parteitaktik oder gar geografische Präferenzen.

Die Haltung in Gesellschaft und Wirtschaft muss sich ändern. Wer sich in den Dienst des Landes stellt und sich politisch engagiert, muss konsequent geschützt werden im öffentlichen und digitalen Raum. Und vor Nachteilen im persönlichen Wirtschaftsleben.

Ändern müssen sich aber auch politische Prozesse. Dass jeweils die dienstälteste Bundesrätin oder der dienstälteste Bundesrat das Bundespräsidium im Jahresrhythmus innehat, ist gerade bei den aktuellen Problemen ein Unding. Das Bundespräsidium muss an die krisenfähigste Person im Bundesrat gehen. Das soll das Parlament entscheiden. Genauso wie das Parlament bei der Departementsverteilung mitreden und eingreifen können muss.

Es spricht wenig dagegen, die Kandidierenden einem Assessment zu unterziehen – nicht nur einem Parteienhearing.

In der bevorstehenden Bundesratswahl muss sich das Parlament aber insbesondere auch die Frage stellen: Wer ist am besten geeignet und hat die nötige Führungserfahrung? Und dann genau diese Kandidatinnen oder diese Kandidaten wählen. Die Doppelvakanz bietet eine ausgezeichnete Rekrutierungschance. Kein Kalkül, keine Spielerei, den Blick nur auf die Fähigkeiten und Expertisen gerichtet.

Bundesrätinnen und Bundesräte müssen Topshots sein, die ein konkretes Stellenprofil erfüllen. Es spricht wenig dagegen, die Kandidierenden einem Assessment zu unterziehen – nicht nur einem Parteienhearing. Denn es geht um nichts weniger als um die künftigen Leader in diesem Land.

