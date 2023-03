Wallisellen – Wein aus Wallisellen in neuem Gewand Mit dem Wechsel von der Gemeinde zur Stadt Wallisellen erhalten auch die Flaschen des Walliseller Weins neue Etiketten.



Foto: PD

Seit etwas mehr als zehn Jahren werden die Walliseller Weine in Flaschen mit verschiedenfarbigen Etiketten verkauft. Diese Etiketten sind jetzt im Zuge des Stadtwandels angepasst worden, um den Wechsel von der Gemeinde zur Stadt auch bei den Walliseller Weinen sichtbar zu machen.

Wie die Stadt mitteilt, wurde bei der Neugestaltung der Etiketten beachtet, dass verschiedene Elemente aus dem Erscheinungsbild der Stadt Wallisellen wie das Logo und die verwendete Schriftart benutzt werden. Als Verbindung zur bisherigen Gestaltung wurde die Farbgebung der einzelnen Produkte weitgehend beibehalten. Die Weinliebhaberinnen und -liebhaber können sich bei der Auswahl ihrer Lieblingsweine weiter an ihren gewohnten Farben orientieren.

Die Weissweine machen den Anfang

Das Sortiment der Walliseller Weine bleibt unverändert. Mit dem Riesling-Silvaner und dem Wall Bianco (Blanc de noir) werden weiterhin zwei Weissweine je in 50-cl- und 75-cl-Flaschen angeboten. Als Rotwein stehen der Pinot noir (50 cl und 75 cl) sowie der Pinot noir Barrique und der Riedener Cuvée Prestige in 75-cl-Flaschen im Angebot. Mit dem Rosé de Pinot noir, dem Schaumwein Wall Secco und dem Dessertwein Wall d’Oro wird das Weinsortiment abgerundet. Dazu kommen noch der Wall-Vecchio-Weinbrand und der Wall-Vite-Traubenedelbrand. Der Verkauf dieser Sorten im neuen Erscheinungsbild erfolgt gestaffelt, abhängig von den noch vorhandenen Lagerbeständen und der Produktion der einzelnen Sorten. Nachdem der Jahrgang 2021 aufgrund von Unwetterschäden ausgefallen ist, ist jetzt der 2022er-Jahrgang in der Produktion. Während einige Sorten wie der Wall Bianco bereits hergestellt und abgefüllt sind, reifen andere Sorten wie der Pinot noir Barrique noch in Eichenfässern aus Holz des Forstreviers Hardwald Umgebung.

