Neues Apérogetränk aus Eglisau – «Wein und Bier, das rat ich dir» Winzer Nando Oberli aus Eglisau präsentiert ein Mischgetränk aus Wein und Bier – das Baschterli. Ursula Fehr

Winzer Nando Oberli in seinem Verkaufslokal in Eglisau mit dem Baschterli. Foto: Christian Merz

Als der 25-jährige Winzer Nando Oberli seinen Laden an der Untergass in Eglisau am Mittwochnachmittag ausnahmsweise öffnet, ist reger Betrieb im Städtli: Coiffeur Heinz Matzinger raucht vor dem Salon eine Zigarette – er ist auch noch Hobbywinzer; «Schönegrüsse» richtet einen Stand ein, vor dem Vicafé vergnügen sich Gäste, und auch Coiffeuse Monika ist im Einsatz.