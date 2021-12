Das Geheimnis um August von Finck – Der berüchtigte Milliardär vom Schloss Weinfelden Er gehörte zu den reichsten Männern Europas, war wegen Spenden an rechte Parteien und der Nazi-Vergangenheit der Familie verfemt. Im Thurgau fand der jüngst verstorbene August Baron von Finck einen spektakulären Rückzugsort. Rico Bandle

Hier lebte der öffentlichkeitsscheue Baron: Das Schloss Weinfelden mit Zugbrücke. Fotos: rb/Keystone

Liest man in deutschen Onlinemedien die Kommentare unter den Nachrufen, könnte man meinen, Satan persönlich habe das Zeitliche gesegnet. «Es gibt sie noch, die guten Nachrichten», heisst es zum Beispiel auf Spiegel.de. Oder: «Ich hoffe, dass es so was gibt wie Hölle.»

Im Kanton Thurgau tönt das ganz anders. «Er war seiner Wahlheimat Weinfelden und dem Thurgau sehr verbunden», schreibt Regierungsratspräsidentin Monika Knill (SVP). Der Weinfelder Stadtpräsident Max Vögeli (FDP) schwärmt von der Grosszügigkeit des umstrittenen Unternehmers: «Für Weinfelden war es ein Glücksfall, dass die Familie von Finck in den 1970er-Jahren das Schloss gekauft hat.»