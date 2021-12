Ablösung in Eglisau – Weingut Pircher erhält einen neuen Chef Gianmarco Ofner übernimmt am 1. Januar 2022 die Betriebsleitung auf dem traditionsreichen Weingut Pircher im Hinteren Stadtberg. Der Göttibub übernimmt von seinem Götti. Renato Cecchet

Gianmarco Ofner (vorne) ist ab 1. Januar der neue Betriebsleiter des Weinguts Pircher. Der bisherige Patron Urs Pircher bleibt ihm als Mitarbeiter erhalten. Foto: PD

Auf den Weingütern werden im Januar die Reben zurückgeschnitten, um sie fit für den Frühling zu machen. Wenn Gianmarco Ofner dies im Hinteren Stadtberg in Eglisau tun wird, dann erstmals als neuer Betriebsleiter. Urs Pircher übergibt sein Reich Ende Jahr in dessen Hände. Der Göttibub übernimmt von seinem Götti.

Damit geht buchstäblich ein Bubentraum in Erfüllung. «Mit 13 Jahren habe ich erstmals auf dem Weingut Pircher geschnuppert. Und danach wusste ich, dass Winzer mein Beruf sein wird», sagt Ofner. So kam es auch. Er, der in Adliswil aufwuchs, wegen seines Patenonkels Urs Pircher aber einen Bezug zur Winzerei hatte, startete gleich nach der Sekundarschule die dreijährige Lehre. Zuerst auf zwei anderen Weingütern, das dritte Jahr dann bei Pirchers in Eglisau. Nach dem Lehrabschluss studierte Ofner Önologie und schloss mit dem Bachelor ab. Er arbeitete in Deutschland auf einem Weingut an der Mosel, bevor er 2015 endgültig zurück nach Eglisau auf das Weingut Pircher kam.