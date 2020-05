Video empört – Weisse erschiessen einen schwarzen Jogger Eigentlich wollte Ahmaud Arbery nur joggen gehen, als er von drei Weissen verfolgt, angehalten und erschossen wurde. Nun sind in den USA Aufnahmen der Tat aufgetaucht.

Ahmaud Arbery wollte nur joggen gehen – dann wurde der 25-jährige Schwarze von mindestens zwei Weissen in einem Pritschenwagen verfolgt, gestoppt und erschossen. Der Fall vom 23. Februar in Brunswick im US-Bundesstaat Georgia hat für Empörung gesorgt. Besondere Brisanz gewinnt er nun durch die Veröffentlichung eines Handy-Videos, das die Tat zeigen soll. Georgias Kriminalamt GBI teilte mit, Staatsanwalt Tom Durden habe die Behörde beauftragt, den Tod Arberys zu untersuchen. Gouverneur Brian Kemp schrieb auf Twitter, die Menschen in Georgia verdienten Antworten.

Arbery wird in Medienberichten als Athlet beschrieben, der regelmässig trainierte. Die vom Anwalt seiner Familie, Lee Merritt, auf Twitter verbreitete Aufnahme zeigt, wie ein Jogger auf einen stehenden Pick-up zuläuft. Als dieser um das Fahrzeug herumläuft, wird er in ein Handgemenge mit einem Mann mit einem Gewehr verwickelt. Ein weiterer Mann auf der Ladefläche scheint zugleich eine Handfeuerwaffe in Anschlag zu bringen. Schüsse sind zu hören. Der Aussage eines Verdächtigen im Polizeibericht zufolge brach Arbery nach den Schüssen auf der Strasse zusammen. Merritt nannte die Täter «Rassisten».

Verfolgt und angehalten

Nach US-Medienberichten handelt es sich bei den Verdächtigen um einen früheren Polizisten (64) und dessen Sohn (34). Nach dem von der «New York Times» veröffentlichten Polizeibericht sagte der Vater aus, der Jogger habe einem Einbrecher ähnlich gesehen, der zuvor auf Videokameras in der Nachbarschaft aufgenommen worden sei. Er habe daraufhin seinen Sohn gerufen, beide hätten sich bewaffnet. Sie seien Arbery in ihrem Pickup hinterhergefahren und hätten ihm zugerufen, sie wollten mit ihm sprechen. Dann hätten sie angehalten.

Im Polizeibericht heisst es, der Sohn sei mit seinem Gewehr ausgestiegen. Der Vater habe angegeben, Arbery habe den Sohn dann angegriffen, es sei zu einem Kampf ums Gewehr gekommen. Der Sohn habe zweimal geschossen. Arbery sei an den Verletzungen gestorben. Opfer-Anwalt Merritt warf den Verdächtigen in einer Mitteilung «Mord» vor: «Arbery hatte kein Verbrechen begangen und es gab keinen Grund für diese Männer zu glauben, dass sie das Recht hätten, ihn mit Waffen zu stoppen oder tödliche Gewalt anzuwenden.»

Geschworenengericht ausgesetzt

Der Anwalt forderte, die Verdächtigen müssten bis zur Anklageerhebung in Untersuchungshaft genommen werden. Zwar habe Staatsanwalt Durden angekündigt, den Fall vor ein Geschworenengericht zu bringen. Wegen der Corona-Pandemie sei die Zusammenkunft von Geschworenengerichten derzeit aber ausgesetzt. Georgias Generalstaatsanwalt Chris Carr zeigte sich «zutiefst beunruhigt» von dem Video.

Anwalt Merritt sprach am Mittwoch von drei Verdächtigen. Der Vater, der Sohn und ein dritter Verdächtiger «jagten und töteten» Ahmaud Arbery, «weil sie Rassisten sind», schrieb er auf Twitter. Sie sollten im Gefängnis sitzen – mit lebenslangen Haftstrafen ohne Aussicht auf Bewährung. In US-Medienberichten war nur von zwei Verdächtigen die Rede: Dem Ex-Polizisten und seinem Sohn.

Der Fall sorgte auch in der US-Hauptstadt Washington für Entsetzen. US-Senatorin Kamala Harris – eine von nur zwei schwarzen Senatoren in der Parlamentskammer – teilte mit, das Video mache sie «krank bis ins Mark». Sie schrieb auf Twitter: «Es sollte kein Todesurteil sein, als Schwarzer Sport zu betreiben.» Der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, nannte den Vorfall «herzzerreissend und widerwärtig». Arbery Familie habe Gerechtigkeit verdient. «Es muss eine vollständige, unparteiische und schnelle Untersuchung geben.»

( SDA /chk )