Fussball 2. Liga – Weitblick im FC Wallisellen Die Glattaler sind seit langem Tabellenletzte. Trainer Maurizio Fede war deswegen kein Thema. Der Verein behält seine langristigen Visionen im Blick. Markus Wyss

Rückhalt für Wallisellens

Trainer Maurizio Fede, obwohl es auf dem Rasen nicht wunschgemäss läuft. Foto: Sibylle Meier

Nur gerade 2 Siege hat der FC Wallisellen seit August 2019 in der Meisterschaft in 23 Partien eingefahren. Dabei ist noch ein Remis. An vielen Orten wären da Trainerdiskussionen aufgeflammt.

Nicht so im Glattal. Oberste Priorität im Verein hat nicht die Ligazugehörigkeit zur 2. oder 3. Liga, sondern das Ziel, eigene Junioren in die erste Mannschaft zu integrieren und Spieler nicht mit Geld zu entlöhnen. So war es bereits in den vergangenen Jahrzehnten. Oft kämpften die Glattaler gegen den Abstieg in die 3. Liga oder um den Aufstieg in die 2. Liga.