Kanton Wallis – Weiterer Felsabbruch in Steinbruch in Raron Nach dem Bergsturz vom Freitag sind erneut Geröllmassen im Walliser Dorf niedergegangen. Das Gebiet bleibt bis auf weiteres gesperrt, da sich weiterhin Masse ablösen kann.

In Raron im Kanton Wallis ist es am Freitagnachmittag zu einem Bergsturz gekommen. Anwohner beobachteten das gefährliche Spektakel aus nächster Nähe. Video: Tamedia

In einem Steinbruch in Raron VS hat sich am frühen Samstagmorgen erneut ein Felsabbruch ereignet. Personen kamen nicht zu schaden. Bereits am Freitagvormittag waren bei einem Felssturz Geröll- und Steinmassen niedergegangen.

Am Samstag gegen 4.00 Uhr sei es nochmals zu einem grösseren Abbruch gekommen, teilte der Gemeindeführungsstab Raron mit. Eine Intervention sei jedoch nicht nötig, da das Wasser weiterhin gut abfliesse. Das Gebiet bleibt demnach bis auf weiteres gesperrt, da sich weiterhin Masse ablösen kann.

In Raron VS sind nach dem grösseren Felssturz vom Freitag erneut Geröllmassen niedergegangen. Foto: Kantonspolizei Wallis

Anwohner haben bis frühestens Sonntagmittag keinen Zugang zu ihren Wohnungen, wie der Gemeindeführungsstab weiter schreibt. Einzige Ausnahmen seien der Zugang für die Verpflegung oder Abholung von Haustieren sowie dringender Bezug von Medikamenten.

Am Freitag hatte sich in dem Gebiet laut der Kantonspolizei Wallis ein «ziemlich grosser» Felssturz ereignet. Die Geröll- und Steinmassen erstreckten bis hin zur Wohnzone und verschütteten teilweise einen nahe gelegenen Bach. Deshalb wurden die Bewohner des betroffenen Quartiers aufgefordert, ihr Wohnungen zu verlassen. Es wurden Baumaschinen eingesetzt, um das Bachbett vom Geröll zu befreien, damit das angestaute Wasser wieder abfliessen konnte.

Der Erdrutsch in Raron am Freitag 29. Januar 2021. Foto: Louis Dasselborne (Keystone) Das Gebiet bleibt bis auf weiteres gesperrt. Foto: Louis Dasselborne (Keystone) Anwohner haben bis frühestens Sonntagmittag keinen Zugang zu ihren Wohnungen. Foto: Louis Dasselborne (Keystone) 1 / 4

SDA