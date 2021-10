Schulen in der Region – Weiterhin grosse Unterschiede bei der Corona-Prävention Die Angst vor steigenden Fallzahlen nach den Herbstferien war an den Schulen gross. Aber nicht alle haben ihre Massnahmen verschärft. Astrit Abazi

Einige Schulen führen die Reihentests nur widerwillig durch. Foto: Marco Zangger

Viele Schulen haben die Corona-Welle nach den Sommerferien in schmerzhafter Erinnerung behalten. Die Fallzahlen schnellten in die Höhe, an mehreren Schulen wurden Massentests angeordnet und Klassen in Quarantäne geschickt. Auch in der Region. Vereinzelte Kinder und sogar ganze Klassen in Kloten, Glattfelden und Bülach mussten dem Präsenzunterricht fernbleiben. Verantwortlich gemacht für den Anstieg der Fallzahlen wurden grösstenteils die Ferienrückkehrenden. Damit sich dieses Szenario nach den Herbstferien nicht wiederholt, setzten die Schulen jetzt auf sehr unterschiedliche Massnahmen, wie eine Umfrage zeigt.