Tamedia-Wahlumfrage – Welche Partei würden Sie heute wählen? Am 22. Oktober 2023 finden die National- und Ständeratswahlen statt. Sagen Sie uns, wem Sie heute Ihre Stimme geben würden! Redaktion

Welche Namen tragen Sie ein? In gut einem Jahr wird das Schweizer Parlement neu gewählt. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Schweizer Wahlberechtigten bestellen Ende Oktober 2023 das Parlament neu. Hält die grüne Welle an oder hat die Pandemie und die drohende Energiekrise grundlegend etwas an den Wahlabsichten geändert? In gut einem Jahr besteht Gewissheit.

Sagen Sie uns jetzt schon, was auf Ihrem Wahlzettel stehen würde, wenn heute gewählt würde. Nehmen Sie hier an unserer Umfrage teil. Vielen Dank!

