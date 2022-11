Auftritte an der Fussball-WM – Welche Pop-Stars lassen sich in Katar vor den Karren spannen – und welche nicht? Robbie Williams hat zu-, Rod Stewart abgesagt: Für die WM buhlt Katar auch um Showgrössen, die sich in der Regel zwischen fürstlicher Gage und Moral entscheiden müssen. Moritz Marthaler

Damals in Russland war es noch Schlitzohrigkeit: Robbie Williams singt an der Eröffnungsfeier der WM 2018. Foto: Patrik Stollarz (AFP)

Glastonbury? Coachella? Primavera? Nun, Montreux ist es nicht. Ein gigantisches Gelände wurde südlich der katarischen Hauptstadt Doha aus dem Boden gestampft, es erinnert an die grossen europäischen Sommer-Open-Airs. Arcadia Spectacular heisst das Festival, während der WM in Katar wird es dort jeden Tag Musik geben, und nachempfunden ist es tatsächlich dem englischen Traditionsevent in Glastonbury. Vor allem aber ist es nur ein Versuch von vielen im ganzen Land, auf irgendeine Art Begeisterung für das Turnier zu entfachen.