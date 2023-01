Buchvernissage – Welche Rolle spielen die Katzen bei den Katzenseen? «Geschichte und Geschichten rund um die Katzenseen»: Das Thema des 52. Hefts der Heimatkundlichen Vereinigung Furttal bietet einen umfassenden Einblick in Vergangenheit und Gegenwart. Barbara Gasser

Immer wieder hat der Fotograf die Stimmung rund um die Katzenseen im Bild festgehalten. Foto: Kurt Bannwart

In seinem Vorwort zum neuesten Heft der Heimatkundlichen Vereinigung Furttal (HVF) schreibt der Autor Kurt Bannwart aus Dänikon: «Am liebsten hätte ich ein reines Bilderheft gestaltet.» Während zwei Jahren hielt er sich rund 60-mal mit seiner Kamera am Katzensee auf. Ein paar seiner Stimmungsbilder haben Eingang gefunden. Daneben hat er aber auch historische Fakten aus verschiedenen Publikationen zusammengefasst. Entstanden ist ein Werk mit 117 Seiten erstaunlicher, amüsanter, trauriger und auch aktueller Informationen.

Es gibt verschiedene Versionen, wie der Katzensee zu seinem Namen kam. Eine davon ist, dass ein Alemanne namens Hatto für die Namensgebung verantwortlich ist, der seine Hütte an jenem Gewässer baute. Durch Verschiebung der Laute wurde aus dem H ein K und der See zum Kattensee, was schliesslich zu Katzensee führte. Eine andere Erklärung ist gemäss Bundesinventar der Landschaften, dass sich der Name Chatzensee von den Wörtern klein und minderwertig ableite (etwas für die Katz machen, ein Katzensprung) – im Vergleich zum viel grösseren Zürichsee.

Parkplatzproblem und Abfallberge

158000 Badegäste vergnügten sich im Sommer 1976 am und im Katzensee, 1991 waren es 190000. Schon damals führte das zu Reklamationen über die unzähligen wild parkierten Autos. Zudem hinterliessen die Besuchenden riesige Abfallberge. Durch die Einzäunung des Areals und den Gebühren für die Parkplätze hat sich die Situation ein wenig entschärft.

1 / 2 Bereits 1973 herrschte an der Wehntalerstrasse aus Chaos aus wild parkierten Autos. Foto: Werner Friedli, Bildarchiv ETH-Bibliothek Zürich

Nacktbaden – ein wiederkehrendes Thema

Von «sittenlosem Herumliegen» war bereits Anfang des 20. Jahrhunderts die Rede. Ein Spaziergänger entrüstete sich im Sommer 1918, es sei jammerschade, dass gegen dieses abstossende Herumlungern noch nicht energisch eingeschritten wurde. In der Zwischenzeit ist der FKK-Bereich sowohl von der Liegewiese als auch vom Spazierweg abgetrennt. Das allerdings hält Nacktbadende nicht zwingend davon ab, sich auch anderswo aufzuhalten. Das hat Kurt Bannwart bei seinem frühmorgendlichen Aufenthalt am Katzensee selbst erfahren. Er wollte nur den Sonnenaufgang von der Liegewiese und dem Steg aus fotografieren, was nicht ganz unproblematisch war, da ihm immer wieder nackte Menschen vor die Linse kamen.

