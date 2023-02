Wellness-Serie aus Wallisellen – Welche Sauna darfs denn sein? Das Hallenbad Wallisellen lockte 1999 als eines der ersten in der Region mit einem grosszügigen Wellnessbereich. Sein breites Angebot überzeugt bis heute. Peter Weiss

Wallisellens neuste Schwitzkammer: Der mit Holzlamellen und -regalen verkleidete, breite Gang führt zur aus Arvenholz gezimmerten Sauna im finnischen Stil. Foto: Balz Murer

Ankommen

Die «Wellness World» ist via die Haltestelle «Wallisellen, Hallenbad» der Buslinie 771 an den ÖV angeschlossen. Für motorisierte Gäste stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Der Wellnessbereich befindet sich im ersten Stock des Hallenbadgebäudes. Dort angekommen, betreten wir eine geräumige, helle Garderobe mit zwei Sitzbänken und vielen Garderobenkästchen. Mit den hell gestrichenen und gekachelten Wänden, den grauen und blauen Fliesen am Boden und der grosszügigen Dusche ähnelt dieser Bereich der Garderobe jener eines funktionalen, wenn auch nicht allerneusten Fitnesscenters. Freilich wirkt alles makellos gepflegt und sauber.