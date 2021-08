Waffenexporte – Welche Unterländer Firmen verdienen mit Kriegsmaterial Geld? Drei Firmen aus dem Unterland erhielten letztes Jahr Bewilligungen für den Export von Kriegsmaterial. Das steckt dahinter. Astrit Abazi

Der Export von Kriegsmaterial ist ein kontroverses Thema, zu dem nicht alle Unternehmen gerne stehen. Foto: Patric Spahni (Symbolbild)

Wer macht Geld mit Exporten von Kriegsmaterial? Im neu erschienenen Rüstungsreport der Wochenzeitung WOZ wird dieser Frage auf den Grund gegangen: Daten der letzten fünf Jahre zeigen, dass schweizweit mehr als 130 Unternehmen Bewilligungen vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zur Ausfuhr von Kriegsmaterial erhalten haben. Drei dieser Firmen befinden sich im Unterland: Allein im letzten Jahr haben diese laut Seco Güter im Gesamtwert von über 7 Millionen Franken exportiert. Die Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen.

Zwei dieser Firmen haben ihren Sitz in Regensdorf: die EMC-Testcenter AG und die Metallum Metal Trading AG, ein Unternehmen der internationalen Thommen Group. Gerade die Nennung von EMC-Testcenter macht stutzig: Im letzten Jahr liess das Prüflabor einen Export von Kriegsmaterial in der Höhe von 780’000 Franken bewilligen, in der Kategorie KM 6, die Panzer und andere Landfahrzeuge umfasst. Es ist der einzige Export in dieser Sparte, den das Unternehmen in den letzten fünf Jahren bewilligen liess.